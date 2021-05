Museen sollen ökologische Mindeststandards erfüllen

Museen in Deutschland sollen bei Nachhaltigkeitsthemen wie Klima- und Umweltschutz künftig besser aufgestellt sein. Dazu will eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Deutschen Museumsbundes konkrete Maßnahmen und Praktiken entwickeln. Als Orte der Bildung und der Begegnung trügen Museen im Bereich Nachhaltigkeit eine hohe Verantwortung, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Verbandes. Es gelte, wissenschaftlich basierte ökologische Mindeststandards für Museen zu erarbeiten. Die Herausforderung sei, Museen klimaneutraler zu machen, ohne die museumsspezifischen Aufgaben zu vernachlässigen.

