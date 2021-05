Senat: 24.000 Corona-Schnelltests für Ehrenamtliche

Für Berlinerinnen und Berliner, die sich ehrenamtlich engagieren, stellt der Senat kostenlos 24.000 Corona-Schnelltests zur Verfügung.

Die Selbsttests, die ohne medizinisches Personal nutzbar sind, werden ab sofort durch die zwölf Koordinierungsstellen für Engagement rund um die Corona-Pandemie ausgegeben, wie die Senatskanzlei am 27. Mai 2021 mitteilte. Dazu gehören etwa die Freiwilligen-Agenturen in den Bezirken. Die Kosten werden über das Programm «Ehrenamts- und Vereinshilfen» von der Senatskanzlei übernommen. Zum Start bekommt jede Koordinierungsstelle den Angaben zufolge 2000 Schnelltests, die an gemeinwohlorientierte Organisationen und Initiativen im jeweiligen Bezirk verteilt werden sollen, die sich ehrenamtlich engagieren. Die Ausgabe ist auf 30 Selbsttests pro Einrichtung begrenzt.