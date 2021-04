1012 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Die Corona-Inzidenz ist in Berlin erneut leicht gesunken, bleibt aber weiter deutlich über der kritischen Marke von 100.

Am Mittwoch (31. März 2021) lag die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner bei 138,1, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervorgeht. Am Vortag lag der Wert bei 142,4. Gemeldet wurden 1012 Neuinfektionen. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 146 261 Fälle seit Beginn der Pandemie.

Inzidenz seit einer Woche über 100 Seit vergangenem Dienstag (Inzidenz 102,3) liegt die Inzidenz ohne Unterbrechung über 100 und war bis zum Montag täglich gestiegen. Den höchsten Wert gibt es weiter im Bezirk Neukölln mit jetzt 195,5 (Vortag 191). Gemeldet wurden acht neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der gestorbenen Menschen stieg damit auf 3055. 133 933 Menschen gelten als genesen.

19,3 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt Die Berliner Corona-Ampel zeigt bei der Inzidenz weiter Rot. Beim sogenannten R-Wert bleibt sie mit 0,85 im grünen Bereich. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person durchschnittlich ansteckt. 19,3 Prozent der Intensivbetten sind mit Covid-19-Patienten belegt, etwas mehr als am Vortag (18,9 Prozent). Die Berliner Ampel zeigt hier weiter Gelb. Die kritische Grenze ist in Berlin bei 25 Prozent definiert.

