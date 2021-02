Ein Toter bei Wohnungsbrand in Oberschöneweide

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Oberschöneweide ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, hatten aus noch unbekannter Ursache am Donnerstag in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des vierstöckigen Hauses An der Wuhlheide Einrichtungsgegenstände Feuer gefangen. Laut Polizei ist die Identität der Leiche noch unklar. Es werde geprüft, ob es sich dabei um den Mieter der Wohnung handele.

