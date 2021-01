Missbrauch in der Kirche: Mindestens 120 Opfer in Berlin

Vertuscht, verdrängt, verheimlicht: Über Jahrzehnte hat die Katholische Kirche in Berlin Hinweise auf sexuellen Missbrauch ignoriert und aktenkundige Fälle unter Verschluss gehalten.

Gutachter sprachen am Freitag von «systematischer Verantwortungslosigkeit», die hierarchische Struktur der Kirchenspitze habe Aufklärung, Intervention und Prävention behindert. Mindestens 61 Geistliche waren im Bereich des Erzbistums Berlin von 1946 bis Ende 2019 am sexuellen Missbrauch von Minderjährigen beteiligt.

Insgesamt sind laut dem Gutachten der Kanzlei Redeker Sellner Dahs 121 Opfer aus den Akten bekannt, die Dunkelziffer könnte aber weit höher liegen. Bei den Beschuldigten handele es sich um Priester und Ordensmitglieder, die im Bereich des Bistums tätig waren. Das Erzbistum hatte das Gutachten in Auftrag gegeben. Erzbischof Heiner Koch sagte, er übernehme die Verantwortung, «wo vertuscht oder nicht angemessen mit Schuld umgegangen wurde, wo Menschen im «System Kirche» das Offensichtliche nicht wahrhaben wollten oder systematisch weggeschaut haben». Zum Erzbistum gehören neben Berlin der zentrale und nördliche Teil Brandenburgs, Vorpommern sowie die Stadt Havelberg in Sachsen-Anhalt.

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki, der von 2011 bis 2014 Erzbischof in Berlin war, steht seit Monaten in der Kritik, weil er ein Gutachten zur Verantwortung hochrangiger Kirchenvertreter bei der Verfolgung von Fällen sexuellen Missbrauchs in seinem Bereich zurückhält. Woelki nennt dafür rechtliche Bedenken.