Statistiker: Keine Aussage zu Übersterblichkeit möglich

Nach bisherigen Daten des Landesamtes für Statistik können noch keine eindeutigen Angaben dazu gemacht werden, ob in der Corona-Pandemie mehr Menschen in Berlin und Brandenburg gestorben sind.

«Dass es viele Corona-Tote gibt, ist klar», sagte Holger Leerhoff von der Stabsstelle Querschnittsanalysen und Digitale Transformation am Montag bei der Vorstellung des Jahrbuchs 2019 und eines Corona-Dossiers in Potsdam. Allerdings lasse sich anhand der aktuell vorliegenden Daten bis Mitte November bislang weder von einer Übersterblichkeit im Vergleich zu den Vorjahren sprechen, noch davon, dass die Zahlen gleich geblieben seien, so Leerhoff. Verlässliche Angaben könne es nach Angaben des Statistik-Amtes frühestens nach Weihnachten geben. Verglichen wurden die Zahlen aus diesem Jahr mit denen der vergangenen drei Jahre.