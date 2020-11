Bildungssenatorin hält am Unterricht in der Schule fest

Aus Sicht von Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bleibt der Unterricht in der Schule trotz der anhaltenden Corona-Pandemie erste Wahl. «Es gibt einen klaren Konsens im Berliner Senat, aber auch unter allen Bildungsministern der Länder: So lange wie möglich wollen wir Präsenzunterricht und die Schulen offen halten», sagte Scheeres der «Berliner Morgenpost» (Montag). «Ich weiß, viele Schulen und Lehrkräfte haben sehr gute Konzepte für das Alternativszenario vorbereitet.»

Dass ein Teenager sich sechs Stunden allein an seinen Computer setze und selbstorganisiert lerne, sei aber eine echte Herausforderung. Das eine oder andere Kind könne das. «Aber andere werden sich womöglich bald langweilen und lieber nach draußen gehen, gerade wenn man beengt wohnt», sagte Scheeres. Am Präsenzunterricht hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Kritik gegeben. Die Bildungsgewerkschaft GEW etwa forderte wiederholt, sich davon zu verabschieden und auf einen Mix aus Unterricht in der Schule und digital zu setzen.