Kalacyci: Infektionszahlen weiter erschreckend hoch

Kurz vor der Halbzeit des Teil-Lockdowns hat Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci kein schnelles Ende der Corona-Einschränkungen in Aussicht gestellt.

Sie sieht aber durchaus Erfolge: «Berlin macht das gut. Der Anstieg der 7-Tages-Inzidenz innerhalb einer Woche betrug am 21. September 75 Prozent. Heute liegt dieser Anstieg bei 3 Prozent», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag (12. November 2020) der Deutschen Presse-Agentur. «Aber es gibt absolut keinen Grund für Entwarnung. Denn die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin erschreckend hoch.»

Seit Anfang November und noch bis Ende des Monats gelten in Berlin wie in anderen Teilen Deutschlands weitreichende Beschränkungen. «Wichtig ist mir, dass wir die gelernte Kontaktminimierung länger beibehalten - vor allem über Weihnachten und Neujahr hinaus», sagte Kalayci. «Ich fürchte, dass uns ein harter Winter bevorsteht. Denn Kontakte von Menschen in geschlossenen Räumen befördern die Ausbreitung des Virus.»

Hohe 7-Tage-Inzidenz in Berlin

In Berlin lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz laut dem Corona-Lagebericht am Mittwoch bei 187,3. Der Wert gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an, als kritischer Schwellenwert gilt 50. 268 Covid-19-Patienten wurden auf Intensivstationen versorgt, was einer Auslastung der dortigen Betten mit diesen Erkrankten von 21,7 Prozent entspricht - die kritische Marke liegt bei 25. Die Reproduktionszahl rangiert mit 0,74 weiter im unproblematischen Bereich. Dieser R-Wert zeigt an, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Erkrankten infiziert werden.