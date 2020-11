Zentralrat der Juden ehrt Initiative «Omas gegen rechts»

Die Initiative «Omas gegen rechts» wird vom Zentralrat der Juden in Deutschland mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage geehrt. Damit werde das Engagement älterer Menschen für Demokratie und Menschenrechte gewürdigt, teilte der Zentralrat am Mittwoch in Berlin mit. Wegen der Corona-Pandemie findet die Preisverleihung erst im Frühsommer 2021 statt.

Die «Omas gegen rechts» setzten sich mit kreativen Protestformen für die Demokratie ein, von Anfeindungen ließen sie sich nicht einschüchtern, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Die Initiative wurde 2018 nach dem Vorbild der gleichnamigen österreichischen Gruppe gegründet. Sie besteht aus rund 100 Regionalgruppen und beteiligt sich an Demonstrationen gegen Antisemitismus und Rassismus und für Toleranz und Menschenwürde.

Der mit 5000 Euro dotierte Preis ist nach dem ehemaligen Zentralratspräsidenten Paul Spiegel (1937-2006) benannt und wird seit 2009 an Menschen verliehen, die sich im Sinne einer Bürgergesellschaft engagieren.