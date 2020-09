Berliner Wasserbetriebe: Beschäftigte beim Warnstreik

Hunderte Beschäftigte der Berliner Wasserbetriebe (BWB) haben sich am 25. September 2020 an einem vierstündigen Warnstreik beteiligt.

An rund einem Dutzend Standorten legten sie am Vormittag die Arbeit nieder und folgten damit dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi, wie ein BWB-Sprecher am Nachmittag sagte. Je nach Größe der Betriebe beteiligten sich demnach jeweils zwischen 20 und 80 Mitarbeiter bei Aktionen vor den einzelnen Standorten, wie die Gewerkschaft am Morgen mitgeteilt hatte. Die Wasserversorgung der Hauptstadt war dadurch zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Verbraucher hätten die Aktionen höchstens beim eingeschränkten Kundenservice, Labordienstleistungen oder dem Zählerwechsel gemerkt, sagte der Sprecher.