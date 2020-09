Motorradkorso von Rockerclubs: Keine Zwischenfälle

Zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor wurde es am späten Samstagnachmittag eng. Hunderte von Motorradfahrern hatten sich mit ihren schweren Maschinen dort versammelt, vor allem Mitglieder der Rockerclubs Hells Angels und Bandidos.

Zuvor waren sie quer durch die Stadt gefahren. Der Hauptkorso führte von Alt-Biesdorf unter anderem über die Karl-Marx-Allee und am Alexanderplatz vorbei bis zum Großen Stern. An mehreren Stellen kam es wegen der großen Zahl von insgesamt rund 1600 Teilnehmern zu Staus. Aber ansonsten habe es keine Störungen gegeben, teilte die Polizei am Sonntag (14. September 2020) auf Anfrage mit. «Das war alles unproblematisch», hieß es.

Motto: «Freedom is our religion»

Der Motorradkorso unter dem Motto «Freedom is our religion» (Freiheit ist unsere Religion), mit dem die Rocker gegen das Verbot ihrer Abzeichen demonstrieren wollten, endete am frühen Abend mit einer Kundgebung am Brandenburger Tor. Auch sie verlief ebenso wie die anschließende Rockerparty in Alt-Biesdorf nach Angaben der Polizei friedlich.