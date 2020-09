«Beschämend»: Berlins Innensenator kritisiert Seehofer

Der Berliner Senat hat die Ankündigung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) kritisiert, 100 bis 150 Geflüchtete aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria in Deutschland aufzunehmen.

«Mit Blick auf das Leid der Menschen in Moria sind diese Zahlen beschämend gering», sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am 11. September 2020 der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe immer gesagt: Deutschland kann mehr. Wer kann, muss helfen. Und wir können.» Es sei unabdingbar, dass Deutschland seine EU- Präsidentschaft nutze, um endlich zu einer europäischen Lösung in der Flüchtlingspolitik zu kommen. «Es liegt in unserer Verantwortung.»