Freibäder: Buchungslage für Sonntag noch entspannt

Die Buchungslage am Sonntag (02. Juli 2020) sei noch völlig entspannt, sagte eine Sprecherin der Berliner Bäderbetriebe am Freitagmittag auf Anfrage. Tickets für den Samstag in besonders beliebten Bädern in zentralen Bezirken seien allerdings aber zum Teil schon ausverkauft. Generell habe sich die Situation bei den Online-Tickets nach anfänglichen Hamsterkäufen entspannt, berichtete die Sprecherin. Dazu trügen auch die Sommerferien bei.