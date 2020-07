Kontakt- und Mannschaftssport in Berlin wieder möglich

Berlin macht den Weg für Kontakt- und Mannschaftssport während der Coronavirus-Pandemie frei, aber noch immer gibt es viele Fragezeichen.

Offener Brief an regierenden Bürgermeister Michael Müller

In den vergangenen Tagen hatte es teils heftige Proteste gegen die Corona-Regeln gegeben, die den Trainings- und Wettkampfbetrieb in allen Sportarten in der Hauptstadt stark einschränken. Der Berliner Sport hatte sich am Montag in einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller gewandt. Am Vortag hatten Sportlerinnen und Sportler vor dem Roten Rathaus bereits dafür demonstriert, dass der Senat die Abstandsregeln bei Kontaktsportarten abschafft. Berlin war das einzige Bundesland mit so strikten Verboten bei Kontaktsportarten.