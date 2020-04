Maskenpflicht in Berlin: Senat berät am Dienstag

Nachdem andere Bundesländer in der Corona-Krise auf eine Maskenpflicht für den Einzelhandel und den öffentlichen Personennahverkehr setzen, wird auch in Berlin darüber diskutiert.

Die Grünen sehen solche Überlegungen mit Skepsis. «Wer eine Maskenpflicht fordert, muss der Bevölkerung auch Masken bereitstellen können», sagte Fraktionschefin Antje Kapek. «Das ist weiterhin nicht der Fall, und die Masken, die es gibt, müssen dem Personal im Gesundheitswesen vorbehalten sein.» Aus Kapeks Sicht ist eine dringende Empfehlung zur Bedeckung von Mund und Nase zum Schutz von Mitmenschen zielführender: «Vor allem dort, wo viele Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften.»

CDU-Landeschef Kai Wegner und CDU-Fraktionschef Burkard Dregger sprachen sich hingegen für eine Verpflichtung in bestimmten Bereichen aus. «Eine befristete Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Masken im Öffentlichen Nahverkehr, im Einzelhandel sowie im Rahmen des Arbeitsschutzes wird vorübergehend Teil der neuen Normalität sein», schrieben sie in einem Strategiepapier.

Beratung zur Maskenpflicht in Berlin am Dienstag

Bei der Bund-Länder-Schaltkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war am vergangenen Mittwoch eine «dringende Empfehlung» beschlossen worden, eine Maske - genauer gesagt einen einfachen Mund-Nasen-Schutz - in Geschäften oder Verkehrsmitteln zu tragen. Der Berliner Senat hatte sich dieser Empfehlung einen Tag später angeschlossen. Inzwischen haben Sachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern eine Maskenpflicht beschlossen, außerdem diverse Kommunen. Der Senat in Berlin berät am Dienstag, den 21. April 2020 erneut über das Thema.