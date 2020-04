Ein Toter nach Wohnungsbrand in Johannisthal

Bei einem Brand in einer Wohnung in Johannisthal ist am Donnerstag (16. April 20020) ein Mensch gestorben.

© dpa

Feuerwehrleute hatten den leblosen Körper in der Wohnung am Groß-Berliner Damm entdeckt, wie ein Sprecher sagte. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Weitere Details zu dem Toten lagen zunächst nicht vor. Wiederbelebungsmaßnahmen seien nicht eingeleitet worden.

Laut dem Sprecher gerieten am Mittag Einrichtungsgegenstände in der Wohnung im ersten Stock des fünfgeschossigen Wohnhauses in Brand. Die Flammen seien sehr schnell gelöscht worden, sagte der Sprecher. Nach einer Stunde sei der Einsatz beendet gewesen. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz, hieß es.

