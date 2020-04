Zwei Balkonbrände in Berlin: Keine Verletzten

Auf zwei Balkonen in Berlin hat es gebrannt. Beide Male waren in der Nacht zu Freitag Einrichtungsgegenstände in Flammen aufgegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Sowohl bei dem Brand in der Jablonskistraße in Prenzlauer Berg gegen 0.29 Uhr als auch am Blasewitzer Ring in Spandau kurz vor 03.00 Uhr hätten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf die jeweilige Wohnung verhindert. Verletzte gab es demnach keine. In beiden Fällen war die Brandursache zunächst unklar.