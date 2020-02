Forderung: Al-Kuds-Tag in Deutschland verbieten

Die «Bild»-Zeitung hatte am 24. Februar 2020 berichtet, dass wegen des geplanten anti-israelischen Al-Kuds-Marsches in Berlin am 16. Mai eine für den selben Tag geplante Oldtimer-Schau abgesagt worden sei. Am Al-Kuds-Tag, der am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan liegt, ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.