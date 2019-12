Polizei-Schießstand-Affäre erneut Thema im Innenausschuss

Die Affäre um schadstoffbelastete Schießstände bei der Polizei ist heute erneut Thema im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Dabei geht es um Entschädigungen für betroffene Schießtrainer und bestimmte Polizisten sowie um die Arbeit der Prüfkommission.

Ein Teil der alten Schießstände musste in den vergangenen Jahren geschlossen werden, weil sich Asbest in Wänden fand oder giftige Gase als Rückstände des Schießens in der Luft hängen blieben. Von ursprünglich 74 Schießbahnen für die etwa 17 000 Berliner Polizisten waren zwischenzeitlich nur noch 11 in Betrieb.