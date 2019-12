Streit vor Gericht: Kirchensteuer nach knapp 50 Jahren?

Jahrzehnte nach ihrer Taufe und dem Austritt ihrer Eltern aus der Kirche soll eine Frau Kirchensteuer zahlen. Dagegen setzt sich die 66-Jährige mit einer Klage zur Wehr. Das Berliner Verwaltungsgericht verhandle den Fall am 12. Dezember, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Die Frau aus Ostdeutschland ist nach Gerichtsangaben der Ansicht, dass ihre Eltern in den 50er Jahren auch ihren Austritt aus der evangelischen Kirche miterklärten. Eine Mitgliedschaft sei ihr all die Jahre über nicht bewusst gewesen. Sie erinnere sich auch nicht daran, als Kind in der Kirche gewesen zu sein.