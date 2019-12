Weddinger Schwimmbad-Traglufthalle offen

Baden gehen unter großer Haube: Im Stadtteil Wedding hat am Mittwoch (4. Dezember 2019) Berlins erste Schwimmbad-Traglufthalle eröffnet.

Die mobile Konstruktion entstand für das Schwimmen von Schulen und Vereinen. Das direkt angrenzende Hallenbad an der Seestraße stehe allen anderen Schwimmern zur Verfügung, teilten die Berliner Bäder am Mittwoch mit. Die Umkleideräume des Hallenbads im Kombibad Seestraße würden nun für beide Bäder genutzt.

Halle schafft 2000 Quadratmeter Wasserfläche

Die neue Halle wölbt sich wie eine Kuppel über die 50-Meter-Becken des Freibads an der Seestraße und schafft so rund 2000 Quadratmeter zusätzliche Wasserfläche im Winter. Die Luft, die in die mobile Halle aus Folien geblasen wird, erwärmt gleichzeitig den Innenraum.