Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Auto in Tiefgarage in Flammen

Ein Auto ist in einer Tiefgarage in Berlin-Hellersdorf in Flammen aufgegangen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, haben Anwohner am späten Donnerstagabend in der Kastanienallee zunächst Brandgeruch wahrgenommen und später Flammen an einem parkenden Wagen festgestellt. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

© dpa

In Berlin brennen nachts immer wieder Autos oder Transporter. Zuletzt fingen Anfang der Woche drei Fahrzeuge in Berlin-Gropiusstadt Feuer.