Wer oder was das Feuer auslöste, sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr löschte das Auto im Wriezener Karree in Friedrichshain . Immer wieder brennen in Berlin nachts Autos oder Transporter. Zuletzt ging ein geparktes Auto im Ortsteil Baumschulenweg in Flammen auf.