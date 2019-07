Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Tiertafel verteilt jetzt in Hohenschönhausen Futter

Die Berliner Tiertafel ist vom Ortsteil Baumschulenweg nach Hohenschönhausen umgezogen. An diesem Samstag wird in der neuen Ausgabestelle in der Wustrower Straße 18 erstmals Futter an Tiere bedürftiger Halter verteilt, hieß es am Montag in einer Mitteilung des Vereins. Die Tafel musste ihre Räume in einem baufälligen Gebäude in der Mörikestraße nach mehr als zehn Jahren verlassen und war etwa ein Jahr lang auf der Suche nach einer neuen Unterkunft. Am Freitag werden die Eröffnung der neuen Ausgabestelle und zugleich das fünfjährige Bestehen des Vereins gefeiert. Die Futterausgabe am Samstag ist von 11.00 bis 15.00 Uhr geplant.

© dpa

Der Verein sammelt Geld- und Sachspenden. Monatlich kommen den Angaben zufolge rund 300 Personen, um Futter, Medikamente oder notwendiges Zubehör für ihre Tiere zu holen. Aktuell werden mehr als 500 Tiere versorgt. Pro Monat werden demnach insgesamt rund vier Tonnen Futter verteilt.