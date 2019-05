Flaschen und Steine gegen Polizisten geschleudert

Brennende Mülltonnen und Barrikaden: In Berlin-Friedrichshain sind Polizisten angegriffen worden. Die Gewerkschaft der Polizei fordert Konsequenzen.

Berlin (dpa) - In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain sind in der Nacht zum Samstag Polizisten mit Steinen und Flaschen attackiert worden. Es seien auch Farbbeutel gegen Beamte geflogen, ein Einsatzfahrzeug sei beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ob es Verletzte gab, war am Morgen noch unklar.