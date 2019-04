Experte: Wohnraummangel erschwert Suche nach Pflegeeltern

In Berlin mangelt es an Pflegefamilien für Kinder und Jugendliche. «Jährlich fehlen etwa 500 Familien», sagte Peter Heinßen, Geschäftsführer der Familien für Kinder gGmbH, der Deutschen Presse-Agentur mit Verweis auf Schätzungen. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Landesberatungsstelle Vollzeitpflege Berlin und unterstützt Pflegeeltern.

Der enorme Bedarf könne aus verschiedenen Gründen nicht gedeckt werden. «Eines der wichtigsten Probleme ist derzeit der angespannte Wohnungsmarkt», so Heinßen. Noch vor einigen Jahren hätten sich Familien, die ein Kind aufnehmen wollten, einfach eine größere Wohnung gesucht. «Das ist heute kaum noch möglich.»

Ende 2018 lebten laut Senatsverwaltung für Familie rund 2400 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien. 44,4 Millionen Euro gab das Land Berlin dafür aus. Die Zahl der untergebrachten Pflegekinder blieb demnach in den zurückliegenden Jahren stabil. «Die Berliner Jugendämter berichten aber, dass der Bedarf an Pflegefamilien/Pflegepersonen größer ist als der Bestand. Das betrifft vor allem die Unterbringung von Kindern unter sechs Jahren», bestätigt Sprecherin Iris Brennberger.