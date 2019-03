Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Opposition: Kosten für gratis Schulessen noch unklar

Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus sieht Probleme vor der Einführung des kostenlosen Schulessens. Die CDU-Abgeordnete Hildegard Bentele bemängelte bei der Sitzung am Donnerstag beispielsweise, dass die genauen Kosten noch nicht feststünden. Eltern sei es zudem zuzumuten, für das Essen ihrer Kindern selbst aufzukommen. Die rot-rot-grünen Fraktionen planen, zum nächsten Schuljahr kostenloses Mittagessen in den Klassen eins bis sechs anzubieten. Außerdem soll es für alle besseres Essen in der Mensa geben.

Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, bis 2021 ein Konzept für vergünstigtes Essen an der Oberstufe vorzulegen. Für eine bessere Qualität beim Schulessen haben die Koalitionsfraktionen verschiedene geplante Maßnahmen in einem «Qualitätspaket» zusammengefasst. Die Bezirke könnten dafür rund fünf Millionen Euro erhalten.