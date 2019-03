Die Schule in der Hakenfelder Straße in Spandau alarmierte am Dienstagmorgen (12. März 2019) umgehend die Polizei, die einen Streifenwagen zur Adresse des Schülers schickte. Die Polizisten fanden dort den Jungen, aber keine Waffe, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Nun werde zum Verbleib der Waffe und den weiteren Umständen ermittelt.