Herbststurm mit orkanartigen Böen im Anmarsch

Ein heftiger Herbststurm nähert sich Berlin und Brandenburg. Orkanartige Böen sind dabei nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Mittwoch (20. Oktober 2021) mitteilte.

Schon in der Nacht zum Donnerstag können erste Sturmböen auftreten. Der Wind schwillt der Vorhersage zufolge am Donnerstagvormittag rasch an. Dabei muss verbreitet mit Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 85 Kilometer je Stunde, teilweise auch bis zu 100 Kilometer je Stunde gerechnet werden. Das entspricht den Windstärken neun und zehn. Vor allem in Gewitternähe sind auch orkanartige Böen der Windstärke elf mit bis zu 110 Kilometer je Stunde nicht ausgeschlossen. Gegen Abend lässt der Wind nach.