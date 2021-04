Das Marc Cain Outlet in Berlin-Wedding bietet Damenmode, Jeans- und Sportswear, Accessoires, Schuhe und Kostüme.

Im Marc Cain Factory Outlet werden noble Damenbekleidung von stilvollen Jacken in klassischen Schnitten über elegante Kleider, Kostüme, Hosen und Jeans bis zu Schuhen, Sportswear und Accessoires zum vergünstigten Preis verkauft. Die Preise im Outlet liegen nach Angaben des Unternehmens mindestens 40 Prozent und bis zu 75 Prozent unter dem Ladenpreis. Die Produkte des in Deutschland ansässigen und international agierenden Unternehmens werden ausschließlich in Europa gefertigt.