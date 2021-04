Der Werksverkauf des Schuhherstellers Trippen in der Köpenicker Straße bietet hochwertige Schuhe zu reduzierten Preisen.

Das Trippen Factory Outlet in Berlin-Kreuzberg bietet ein breites Angebot an hochwertigen und zum Teil ausgefallenen Damen-, Herren- und Kinderschuhen zu reduzierten Preisen. Erhältlich sind neben Vorjahreskollektionen auch Teile aktueller Kollektionen, die aus Überproduktionen oder Rückläufen stammen. Accessoires und Taschen in verschiedenen Formen und Farben runden das Angebot ab. Trippen ist ein Berliner Unternehmen. Die Schuhe werden in Handarbeit in Zehdenick (Brandenburg) und in Italien hergestellt.