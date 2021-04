Im Home24 Outlet werden auf 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche moderne Möbel und Wohnaccessoires zu reduzierten Preisen verkauft.

In der historischen Steinleinhalle in Prenzlauer Berg befindet sich ein Home24 Outlet mit über 3000 reduzierten Möbelstücken und Wohnaccessoires wie Sofas, Betten, Lampen, Vasen, Esstischen und Sideboards. Das Sortiment setzt sich aus Retouren, Ausstellungsstücken sowie saisonalen Einzelstücken zusammen und wechselt ständig. Die Stücke können geringfügige Mängel aufweisen. Auf die zum Verkauf stehenden Produkte gibt das Home24 Outlet bis zu 70 Prozent Rabatt. Wer will, kann die Sachen gleich mitnehmen, aber auch liefern lassen.