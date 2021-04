Sawade Werksverkauf

Der Berliner Pralinenfabrikant Sawade verkauft in seinem Werksverkauf handgemachte Pralinen und feine Trüffel zu reduzierten Preisen.

Der Werksverkauf des Pralinenherstellers Sawade befindet sich in der Wittestraße in Berlin-Tegel. Das Sortiment umfasst hochwertige Pralinen, Trüffel, Pastetenkonfekt und Marzipanspezialitäten made in Berlin. Auch Saisonware wie Oster- und Weihnachtsartikel sind erhältlich. Die Köstlichkeiten mit kleinen Schönheitsfehlern und Produkte zweiter Wahl kosten bis zu 50 Prozent weniger als im Laden. Wer sie kauft, kostet auch ein Stück Berlin: Sawade ist ein Berliner Traditionsunternehmen und die älteste Pralinenmanufaktur der Stadt.