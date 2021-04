Tims Werksverkauf

Jeden Samstag von 8 bis 15 Uhr öffnet Tims die Backfabriktore zum Werksverkauf. Besucher können sich in der Fabrik in der Nähe des U-Bahnhofs Alt-Mariendorf ansehen, wo Brownies, Cookies und Muffins herkommen, Fragen stellen, Produkte verkosten und erwerben. Tims verkauft von kanadischen Rezepten inspirierte, in Berlin und in Handarbeit produzierte Backwaren. Abnehmer sind neben gut sortierten Supermärkten auch die Berliner Gastronomie, das KaDeWe und Feinkosthändler.