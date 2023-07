Am Mariendorfer Damm, direkt am U-Bahnhof Alt-Mariendorf, steht die historische Dorfkirche. Das mittelalterliche Bauwerk entstand im 13. Jahrhundert. Von vergangenen Zeiten zeugen auch das spätklassizistische Bauernhaus auf dem Grundstück Alt-Mariendorf 41 und die Rudolf-Hildebrand-Grundschule aus dem frühen 19. Jahrhundert ganz in der Nähe. Das alte Schulgebäude ist heute Sitz des Tempelhof-Museums.