So gibt es in Lichtenrade-Mitte die John-Locke-Siedlung mit vier- bis 18-geschossigen Plattenbauten zwischen Steinstraße, Marienfelder Straße und John-Locke-Straße. Auch Lichtenrade Ost um die Nahariyastraße und die Petruswerk-Siedlung am Bornhagenweg sind von - mittlerweile längst sanierten - Hochhäusern geprägt.