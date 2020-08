Das Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen ist das einzige Shoppingcenter Berlins direkt am Wasser.

Idyllisch am Teltowkanal gelegen, bietet das Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen in rund 70 Fachgeschäften auf 21.000 Quadratmetern Verkaufsfläche einen Mix aus Modeläden, Lebensmittelhändlern, Dienstleistungen, Technik, Drogerien, Sport und Gastronomie. In der fünften Etage ist zudem ein Ärztezentrum angeschlossen. Außerdem steht ein Parkhaus mit Autowaschanlage zur Verfügung.