Modellprojekt: Cannabis-Verkauf in zwei Bezirken

Den Verkauf organisiert eine Firma, die das Cannabis bei legalen Produzenten in Deutschland oder im Ausland einkauft und es in den Fachgeschäften an die registrierten Konsumenten weiter verkauft. Die beiden Bezirke, die Humboldt-Universität und die Firma Danity Group unterzeichneten am Mittwoch eine entsprechende Absichtserklärung. Der Antrag zur Genehmigung des Vorhabens soll so bald wie möglich bei der zuständigen Behörde des Bundes eingereicht werden. Der Beginn des Verkaufs könnte im nächsten Sommer sein, hieß es.