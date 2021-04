Aseli Fabrikverkauf

Mäuse, Drachen und Miezekatzen: Beim Werksverkauf von Aseli in Berlin-Pankow gibt es Schaumzucker in unterschiedlichsten Formen.

Ob Mäuse, Krokodile oder auch Hintern und Brüste - bei Aseli bekommen Fans von Schaumzuckerware die süßen Teile in verschiedensten Formen. Der Berliner Traditionsbetrieb begeistert seit 1921 mit auch noch heute handgemachten Schaumzucker, auch Marshmallow genannt. Schon in dritter Generation wird Aseli-Schaumzucker nach alten Familienrezepten, handgekocht, handgespritzt und handverpackt. Im Fabrikverkauf in Berlin-Pankow stapeln sich unterschiedlich große Boxen mit Schaumzuckerfiguren bis an die Decke.