Pankow wird durch die S-Bahnlinie S2 in zwei Teile geteilt. Der Süden ist eher ruhig und bürgerlich mit unterschiedlichen Wohnhäusern. Zum Teil gab es Kriegszerstörung. Das macht sich besonders um die Neumannstraße bemerkbar, wo viele Neubaublocks liegen. Der Norden in Richtung Bürgerpark und Schlosspark Schönhausen erinnert an Friedenau, mit Altbauten, kleinen Geschäften und der Hauptgeschäftsstraße Pankows, der Breiten Straße.