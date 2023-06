Neben den Bergmannwerken ist auch das unter Denkmalschutz stehende Umspannwerk Wilhelmsruh einen Besuch wert. Für die Straßenbahn wurde hier einst Drehstrom in Gleichstrom umgewandelt. Heute ist das Haus mit der hübschen Backsteinfassade ein Bürogebäude. Die Lutherkirche wurde von Lutz Gottlob entworfen. Der Bau in märkischer Backsteingotik bildet einen kleinen Ruhepol nahe der belebten Hauptstraße. In der Nähe liegen auch Garibalditeich und Wilhelmsruher See - zwei weitere kleine Oasen in Wilhelmsruh.