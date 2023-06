Pankow sollte einst der Versorgung der Hauptstadt dienen, dadurch siedelten sich in den Vorstädten Bauern und Gärtner an - so auch in Französisch Buchholz. Seinen Namen bekam der Ortsteil durch die Entstehung einer Kolonie im 17. Jahrhundert, in der Hugenotten aus Frankreich ein neues Zuhause fanden.