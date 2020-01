Bahlsen Fabrikverkauf

Hier gibt es nicht nur den berühmten Butterkeks, sondern auch jede Menge anderer süßer und salziger Backwaren aus der Bahlsen-Produktpalette.

Im Outlet der Firma Bahlsen in der Ordensmeisterstraße in Tempelhof können sich Naschkatzen mit süßen und salzigen Backwaren, aber auch Schokolade eindecken. In den Regalen stehen Großverpackungen, Bruchware in neutraler Verpackung oder Eimern sowie Saisonware. Erhältlich sind etwa Butterkekse, Keksriegel, Lebkuchen, Kuchen, Chips und - je nach Saison - Rückläufer von Weihnachts- oder Osterprodukten. Die Süßigkeiten und Snacks kosten bis zu 50 Prozent weniger als im Laden. Ein weiterer Fabrikverkauf-Standort von Bahlsen befindet sich in Wittenau in der Oranienburger Straße 173.