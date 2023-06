Zwischen Steinbergpark und Nordbahn befindet sich die "Cité Foch". Die Siedlung der französischen Alliierten wurde in den 1950er bis 1970er Jahren erbaut. Insgesamt besteht sie aus 80 Gebäuden mit 785 Wohnungen, die eine Grundfläche zwischen 50 bis 210 Quadratmetern haben. Nach dem Abzug der Franzosen verfiel die Siedlung in eine Art Dornröschenschlaf. Inzwischen gibt es Bestrebungen, die Cité Foch durch Neubauten, eine bessere Anbindung an den Nahverkehr und verschiedene strukturelle Maßnahmen wieder aufzuwerten.