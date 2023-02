In Hermsdorf gibt es mehrere Seen und Teiche, die meisten von ihnen im Gebiet östlich der Bahnlinie. Der Hermsdorfer See ist der größte von ihnen. Ein fünf Kilometer langer Rundwanderweg führt durch die Sumpflandschaft rund um den See und auch an ehemaligen Torfstichen vorbei. Der Waldsee, von der das Waldseeviertel seinen Namen hat, ist von einem Park mit Spazierwegen und Spielplatz umgeben.