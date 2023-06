Mittelpunkt des Ortsteils ist der Zeltinger Platz am S-Bahnhof Frohnau, der auch diverse Einkaufsmöglichkeiten bietet. Der 30 Meter hohe Casinoturm am Ludolfinger Platz ist das Wahrzeichen Frohnaus. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist das buddhistische Zentrum, auf einem Hügel gelegen mit asiatischem Garten und Bibliothek. Es wurde in den 1920er Jahren errichtet. Auch heute leben hier noch buddhistische Mönche.