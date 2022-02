Crusz Outlet

Günstige Brautkleider und Anzüge: Der Brautmoden-Spezialist Crusz hat ein temporäres Pop Up Outlet eröffnet.

Die Hochzeitssaison ist vorbei und in den Geschäften trudeln die Brautkleid-Kollektionen für das Jahr 2017 ein. Für den Brautmodenladen Crusz eine gute Gelegenheit, Platz im Flagship-Store zu schaffen und Kleider aus vergangenen Saison im Outlet zu verkaufen. In der Leipziger Straße 58 werden nicht nur Modelle aus der Vorsaison an die Frau gebracht, sondern auch Kleider, die bei den Anproben ein wenig gelitten haben. Mit ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl sorgen die Kleider aber für den großen Auftritt.



Neben Brautkleidern werden auch Abendkleider und Anzüge verkauft. Die Preise im Outlet können sich sehen lassen: Bei den Hochzeitskleidern geht es bei 200 Euro los.