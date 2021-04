Becon Berlin Fabrikladen

Der Werksverkauf des Berliner Textilunternehmens bietet Anzüge, Hochzeitsmode und Hemden für Herren und Jungen. Neben der aktuellen Kollektion sind auch Restposten und Vorsaisonware erhältlich.

Beim traditionsreichen Berliner Textilunternehmen steht der Mann im Mittelpunkt. Die Kollektion von Becon umfasst Anzüge, Festmode, Westen, Sakkos, Hosen und Hemden für Herren und Jungen, die auf Wunsch vor Ort auch geändert und angepasst werden können. Der Fabrikladen in der Eldenaer Straße in Berlin-Friedrichshain bietet neben Kleidungsstücken aus der aktuellen Kollektion Restposten, Ware zweiter Wahl sowie Vorsaisonware.



Bei der Herstellung werden hochwertige italienische Stoffe verwendet. Die Anzüge sind in verschiedenen Passformen erhältlich – von klassischer Schnittform über Komfortgrößen bis zu modernen Slim Fit-Schnitten. Der Fabrikverkauf befindet sich direkt neben der Firmenzentrale in Berlin-Friedrichshain. Parkplätze sind vorhanden.