Marc O'Polo Outlet Berlin

Das Label Marc O'Polo verkauft in seinem Outlet am Kaiserdamm in Charlottenburg hochwertige Mode zu günstigen Preisen.

Im Berlin-Charlottenburg verkauft das schwedische Label Marc O'Polo in seinem Factory Outlet Mode aus den Damen- und Herrenkollektionen sowie Schuhe. Kunden können auf zwei Ebenen am Kaiserdamm 7 das gut sortierte Angebot an A- und B-Ware durchstöbern. Marc O'Polo steht für die Verwendung natürlicher Materialien und klassische Schnitte.



Marc O'Polo Ouilet auf der Karte Zum Stadtplan

Adresse Kaiserdamm 7 14057 Berlin Zum Stadtplan Öffnungszeiten Montag von 12 bis 18 Uhr

Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr Nahverkehr U-Bahn 0.4 km U Sophie-Charlotte-Platz U2

U Sophie-Charlotte-Platz Bus 0.4 km U Sophie-Charlotte-Platz N2 309

U Sophie-Charlotte-Platz 0.5 km Berlin, Kuno-Fischer-Straße M49

Berlin, Kuno-Fischer-Straße 0.5 km Berlin, Zillestraße 309

Berlin, Zillestraße

