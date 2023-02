Das Stoff Wohnkultur Outlet verkauft hochwertige Einrichtungsstoffe am laufenden Meter. Fast immer handelt es sich dabei um Restposten namhafter internationaler Hersteller. Erhältlich sind z.B. Polsterstoffe wie Chenille, Fachgewebe oder Ripps sowie Vorhangstoffe wie Seiden, Baumwoll- oder Leinenstoffe, Stores und Tafte. Daneben gibt es ein wechselndes Kissenangebot. Die Preise liegen nach Angaben des Outlets bis zu 70 Prozent unter den vom Hersteller empfohlenen Kaufpreis. Die Ware kann kleine Mängel aufweisen.Das Stoff Wohnkultur Outlet in der Oudenarder Straße in Wedding ist dauerhaft geschlossen. Anfang 2023 soll es an einem neuen Standort weitergehen. Weitere Informationen folgen.